Снег с дождем и плюсовую температуру прогнозируют в Челябинской области 16 ноября

Погода сохранится ветреной

Сегодня, 16 ноября, день в Челябинской области выдастся теплым, но ветреным. Местами пройдет снег с дождем, сообщают синоптики Областного гидрометеоцентра.

В Челябинске может потеплеть до +1°C. Без осадков. Ветер юго-западный, до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около 0°C. Дождь со снегом пройдет только днем, в целом пасмурно. Ветер юго-западного направления, до 5 метров в секунду.

В Миассе отметка на градуснике зафиксируется на −1°C. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Температура в Сатке также достигнет небольшого минуса. День выдастся снежным. Ветер юго-западного направления, до 5 метров в секунду.

Градусники в Озерске покажут около +1°C. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от −2 до +3°C. Облачно с прояснениями, в горных и юго-западных районах синоптики прогнозируют небольшой снег. На крайнем западе до умеренного. Местами слабые метели. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.