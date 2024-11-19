Снег с дождем и гололедицу прогнозируют в Челябинской области 20 ноября

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по дорогам в горных районах региона

В Челябинской области 20 ноября ожидаются снегопады и гололед. По прогнозу ЦГМС, осадки начнутся уже в ночные часы, особенно в горных районах, где снегопады будут значительными.

Днем на севере области также возможен снег, а на юге — небольшие и местами умеренные снегопады, возможно с дождем.

Температура воздуха ночью будет от −1 до −6 градусов, а днем — от −2 до +3 градусов. Порывы ветра могут достигать 13 м/с, что может привести к метелям и ухудшению погоды.

Днем 20 ноября в Челябинской области ожидается снегопад и гололедица на дорогах.

С учетом неблагоприятных погодных условий службы МЧС рекомендуют воздерживаться от дальних путешествий и соблюдать осторожность при передвижении.