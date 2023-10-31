Снег с дождем и гололед сохранятся в Челябинской области

Утром отдельные города региона окутает туман

Сегодня, 31 октября, в Челябинской области продолжит идти снег, местами с дождем. Температура воздуха на юге области поднимется до +3 градусов, в Челябинске и других районах будет около нуля градусов или чуть ниже. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Утром столбики термометров в Челябинске покажут около −5°C, днем ожидается от −2 до 0°C. Ветер северного направления с переходом на юго-западный 3—8 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Челябинской области в утренние часы будет около −2°C, местами ниже. Возможен туман. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до +3°C, в отдельных районах по-прежнему сохранятся минусовые значения. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Гололед. Возможно отложение мокрого снега на проводах. Ветер преимущественно северный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.