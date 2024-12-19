Снег прекратится в Челябинской области во второй половине дня 20 декабря

В регионе похолодает

В пятницу, 20 декабря, в Челябинской области температура снизится, местами днем синоптики обещают до −15°С. На большей части территории региона во второй половине дня снег прекратится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Погоду на Южном Урале в течение ночи продолжит определять циклон с юга, но уже днем он отойдет на северо-восток, к Омску, и мы окажемся на промежуточном гребне повышенного атмосферного давления. Во второй половине дня осадки в большинстве районов прекратятся»,— рассказали синоптики.

До −14°С опустятся столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью. Пройдет небольшой снег. Днем температура поднимется до −7...−9°С. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике в ночные часы установится в пределах от −11 до −16°С, при прояснении упадет до −21°С. В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами слабые метели. Днем будет от −7 до −12°С, на севере региона ожидается около −15°С. Облачно с прояснением, в отдельных районах может пройти небольшой снег. Также не исключаются слабые метели. На дорогах гололед. Ветер северного направления, от 4 до 9 метров в секунду.