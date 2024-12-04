Снег, метели и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области 5 декабря

Проходящий атмосферный фронт вытеснит оттепель

В четверг, 5 декабря, через территорию Челябинской области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой осадки и порывистый ветер. Местами температура еще сохранится нулевой, а в последующие дни снизится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске этой ночью покажут около −6°C, днем температура вплотную приблизится к 0°C. Облачно с прояснением, в городе пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью местами пройдет небольшой снег. Показания термометров достигнут от −3 до −8°C, при прояснении — до −14°C. Днем ожидается от −4 до +1°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов снег сохранится. В горах синоптики обещают слабые метели. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.