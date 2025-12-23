Снег и ветер усилятся в Челябинской области 23 декабря

Погодой в регионе управляет циклон

Сегодня, 23 декабря, на Южном Урале синоптики обещают снег и порывистый ветер. Наиболее интенсивные осадки пройдут в горнозаводской зоне. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около −5...−7°C. Небольшой снег и умеренный южный ветер.

В Магнитогорске — пасмурно и −7°C.

Сатке достанется умеренный снег. Температура поднимется до −5°C. Ветер юго-западный, около 4 метров в секунду.

В Златоусте тоже пройдут интенсивные осадки. Столбики термометров зафиксируются на −6°C.

В Верхнеуральске — облачно с прояснениями и −8°C.

В Снежинске и Усть-Катаве день выдастся хмурым и нехолодным: градусники покажут −5. Ветер юго-западный, слабый.

В целом температура в регионе составит минус 5—10°C. Небольшой снег, метели. Дороги будут скользкими от наката. Ветер юго-западного направления, 5—10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.