Снег и слабый ветер прогнозируют синоптики в Челябинской области

Местами температура воздуха сохранится на уровне ниже −10 градусов

Сегодня, 30 января, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах температура воздуха поднимется до −5 градусов, где-то будет вдвое ниже, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы столбики термометров в Челябинске покажут около −10°C, днем потеплеет до −6°C. Ветер западный с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду. Преимущественно пасмурно, возможен слабый снег.

В Челябинской области утром будет около −13°C, местами ниже. Возможен туман. Днем синоптики обещают −5…−10 градусов Цельсия. В районах, расположенных в низинах, температура воздуха опустится до −13°C. Ветер преимущественно западного направления 2—7 метров в секунду. Облачно с прояснениями, локально пройдет снег.