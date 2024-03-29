Снег и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области 29 марта

В регионе заметно похолодает

Сегодня, 29 марта, Челябинская область окажется на холодной периферии циклона. В связи с этим в регионе ожидается понижение температуры до минусовой, снег и метели. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха в утренние часы составит около −4°C, днем поднимется до −2°C. Облачно с прояснением, возможен слабый снег. Ветер преимущественно северного направления от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров утром покажут около −1°C, местами на порядок ниже. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от −4 до +1°C. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Не исключается метель. Синоптики также предупреждают жителей о гололедных явлениях на дорогах и тротуарах. Ветер северный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы от 15 до 18 метров в секунду.