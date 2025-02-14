Снег и сильный ветер ожидаются в Челябинской области в предпоследние выходные февраля

Пока еще без морозов

В выходные, 15 и 16 февраля, Челябинская область окажется под влиянием молодого циклона, который принесет в регион не только снег, но и сильный ветер. В субботу осадки пройдут лишь местами, а к воскресенью снег ожидается повсеместно. Ветер также усилится в последний день недели, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров предстоящей ночью покажут от −16 до −18°C, днем — от −4 до −6°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду.

В регионе температура воздуха опустится до −13...−18°C, в горах и низинах — до −24°C. Днем будет от −3 до −8°C. Переменная облачность, в горных районах местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололед. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, локально порывы до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 16 февраля, в столице Южного Урала ожидается небольшой снег. Градусники покажут от −2 до −4°C. Ветер юго-западный, южный, от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинской области также не обойдется без снега: синоптики обещают небольшие, в горах умеренные, осадки. Местами метели. Столбики термометров установятся в пределах от −1 до −6°C. Ветер юго-западный, южный, от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.