Снег и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 5 марта

На дорогах будет скользко

Сегодня, 5 марта, ложбина атлантического циклона принесет снегопады на юг Челябинской области. Местами в регионе может пройти слабый снег. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от 0 до −8 градусов. День выдастся ветреным. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске столбики термометров установятся в пределах от −3 до −5°C. Облачно с прояснением, вероятен слабый снег. Ветер южной четверти, около 5 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 11 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до −7°C. Небольшой снег. Ветер южного направления, 6 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Миассе установится пасмурная погода. Ожидается около −6°C. Ветер южный, 5 метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут до −5°C. Пасмурно, небольшой снег возможен во второй половине дня. Ветер юго-восточного направления, около 5 метров в секунду с порывами.

До −4°C будет в Кыштыме и Озерске. Пасмурно. Ветер южный, 5 метров в секунду.

В Бредах — около −8°C и снег. Ветер южный, до 7 метров в секунду.

Столбики термометров в Аше достигнут −1°C. Интенсивность осадков будет варьироваться в течение дня. Ветер юго-восточного направления, слабый, с порывами до 13 метров в секунду.