Снег и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 11 марта

Местами похолодает до −10 градусов

Сегодня, 11 марта, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, местами пройдет снег. Где-то будет довольно холодно, а где-то столбики термометров поднимутся до −1 градуса, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске покажут около −16°С, днем будет около −2°С. Ветер западного направления 3—8 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −14°С, в отдельных районах ниже. Туман. Днем отметка на градуснике установится в пределах от −1 до −6°С, в горах и низинах температура опустится до −10°С. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду. Синоптики прогнозируют небольшой снег. Возможна изморозь.