Снег и порывистый ветер ожидают жителей Челябинской области 3 февраля

Температура воздуха поднимется до −1 градуса

Сегодня, 3 февраля, в Челябинской области ожидается снежная погода. Местами возможны слабые метели. День будет теплым, но ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около −10°C, днем температура воздуха поднимется до −6°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. В отдельных районах осадки будут умеренными. Не исключаются слабые метели. На дорогах гололед от наката. В утренние часы ожидается около −10°C, местами ниже. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от −1 до −6°C, в горах и низинах синоптики прогнозируют до −9°C. Ветер преимущественно южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.