Снег и похолодание ожидаются в Челябинской области 29 декабря

Ветер будет сильным

В пятницу, 29 декабря, температура воздуха в Челябинской области опустится до средних декабрьских значений и составит около −10 градусов. Местами пройдет снег, метели. Ночью ожидаются снегопады. Погода будет ветреной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этой ночью столбики термометров в Челябинске опустятся до −10°C, днем температура будет еще ниже — около −11 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Возможна метель. На дорогах снежные заносы. Гололедица от наката. Ветер северный с переходом на западный от 9 до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске утром пройдет умеренный снег, днем осадков не будет. Градусник покажет около −10 градусов. Ветер западный до 7 метров в секунду.

В Миассе также будет около −10 градусов, но осадки будут более интенсивными. Ветер западный до 5,6 метра в секунду.

В Аше пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит около −9°C. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

В Сатке умеренные осадки будут идти на протяжении всего дня. Отметка на градуснике приблизится к −10°C. Ветер будет преимущественно слабым.

В целом в Челябинской области ночью будет идти снег, местами сильный. Столбики термометров опустятся до −7…−12 градусов, возможно понижение до −16 градусов. Днем температура воздуха сильно не поднимется. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах метели. На дорогах снежные заносы и гололед. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.