Снег и мороз до −24 градусов ждут жителей Челябинской области 21 января

Утро выдастся туманным

Сегодня, 21 января, в Челябинской области температура опустится до −20 градусов и ниже. Местами пройдет снег, а утром синоптики областного Гидрометеоцентра обещают туманы.

В Челябинске подморозит до −21°C. Облачно, без осадков. Ветер северный, 3 метра в секунду.

В Магнитогорске день выдастся снежным и холодным: градусники покажут до −18°C.

В Трехгорном и Бакале будет солнечно и до −15°C. Ветер юго-восточный, слабый.

В Аше теплее — около −11. Без снега.

В Снежинске и Верхнем Уфалее сегодня на порядок ниже — до −23°C. Преимущественно облачно.

В Верхнеуральске — около −19°C и хмуро.

В Кыштыме и Карталах тоже холодно — дневная температура не поднимется выше −22°C.

В целом температурный фон в регионе будет варьироваться от −12 до −24°C. Ветер ожидается слабым. На дорогах возможна гололедица от наката.