Снег и метели ожидаются в Челябинской области

Погода будет ветреной

Сегодня, 7 марта, в Челябинской области вновь обещают снегопады и скользкие дороги. Ветер станет тише, однако синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывы до 13 метров в секунду. Плюсовая температура в регионе сменится минусовой.

В Челябинске этим утром ожидается около −10°C, днем температура воздуха установится в пределах от −2 до 0°C. Облачно с прояснениями, пройдет слабый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдет небольшой снег, в отдельных районах осадки будут умеренными. На крайнем юге синоптики прогнозируют снегопады. Возможны слабые метели. В утренние часы столбики термометров покажут около −8°C, местами ниже. Днем температура будет варьироваться от −5 до 0°C. Ветер южного направления 5—10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.