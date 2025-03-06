Снег и гололед прогнозируют синоптики в Челябинской области 6 марта

На большей части территории региона будет тепло

Сегодня, 6 марта, в Челябинской области пройдет снег. Ветер будет слабым, но с порывами. В одних городах градусники покажут около 0°C, в других — до −10°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске достигнет −2…−4°C. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер южный с переходом на северо-восточный, слабый.

В Магнитогорске столбики термометров поднимутся до −5°C. Пасмурно. Ветер южного направления, до 2 метров в секунду.

Миасцам и карталинцам синоптики также обещают пасмурную погоду и −4°C. Ветер юго-восточный, слабый.

Градусники в Златоусте покажут около −4°C. Пасмурно, небольшой снег должен начаться во второй половине дня. Ветер юго-восточного направления, около 2 метров в секунду.

До −3°C ожидается в Бакале. Осадки покинут город ближе к ночи. Ветер западный, слабый.

В Трехгорном — около −1°C. Небольшой снег возьмет короткий перерыв днем и возобновится вечером. Ветер западного направления, до 2 метров в секунду.

Небольшой снег и 0°C будет в Симе. Ветер южного направления, слабый.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −5 до 0°C, в низинах составит около −10°C. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах локально гололед. Ветер южный с переходом на северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.