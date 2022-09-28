Снег, гололед и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

После ночных заморозков воздух в регионе прогреется незначительно

В четверг, 29 сентября, в Челябинской области пройдет снег, переходящий в дождь. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют ветреную и прохладную погоду.

В ночь на четверг в регионе ожидаются заморозки от −1 до −6°C, днем воздух прогреется от 0 до +5°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, переходящий в дождь. На юге области осадки будут умеренными. Возможно налипание снега на провода. На отдельных участках дорог обещают гололедицу. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске 29 сентября будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от −3-5°C, днем потеплеет от +2 до +4°C. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.