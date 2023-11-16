Снег, дождь и туманы ожидаются в Челябинской области 17 ноября

Столбики термометров поднимутся до плюсовых значений

В пятницу, 17 ноября, в Челябинской области ожидается последний день с положительными дневными температурами. Ветер будет слабым. Местами пройдет мокрый снег и дождь. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет около −1 градуса, днем воздух прогреется до +2...+4 градусов. Облачно с прояснением, возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске также обещают около +4 градусов и небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северный до пяти метров в секунду.

В Златоусте температура воздуха будет нулевой. Пройдет снег. Ветер северо-западный до двух метров в секунду.

В Южноуральске столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Ожидается небольшой снег.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет от −4 до +1 градуса, в дневные — от +1 до +6 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туманы и гололед. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.