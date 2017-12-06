/ Синоптики прогнозируют настоящие метели на Южном Урале

Жителей региона предупреждают о возможной гололедице.

Погода на первой неделе декабря начинает напоминать зимнюю. Синоптики прогнозируют приход снегопад на территорию региона в ближайшие дни. Осадки будут появляться в форме небольшого снегопада или сильной метели.



В четверг, 7 декабря, на Южном Урале прогнозируется облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшой снег, на западе до умеренного, в отдельных районах слабые метели, в горах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 13 градусов, на крайнем западе до минус 8. Температура воздуха днем опустится до минус 7 градусов. Ветер южный, юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы до 18 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском Гидрометцентре.



Отметим, что в столице Южного Урала прогнозируются только небольшие осадки. Температура воздуха не опустится ниже 10 градусов в ночное время, а днем столбики термометра будут колебаться около отметок в 3–5 градусов по Цельсию.