Снайперу-добровольцу из Каслей вручили орден Мужества

32-летний Василий Богунов дважды побывал в зоне СВО

В Каслях вручили орден Мужества добровольцу Василию Богунову. Снайпер дважды был в зоне боевых действий СВО, получил ранения. Корреспондент медиахолдинга «Первый областной» в Каслинском районе рассказывает, какие подвиги южноуральца отмечены указом президента о награде.

Глава Каслинского района Игорь Колышев в торжественной обстановке вручил орден Мужества Василию Богунову — за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий в зоне спецоперации на территории Украины.

Василий дважды побывал добровольцем в зоне специальной военной операции. Первый раз он отправился в Донбасс в марте. Во время наступления при освобождении поселка Александровка в Херсонской области при прорыве укрепленного района под шквальным огнем противника он уничтожил беспилотный летательный аппарат из своей снайперской винтовки. Бойцы подразделения Василия заняли два укрепрайона — Александровку, школу и освободили мирных жителей. Сам Василий получил сквозное пулевое ранение в руку и в бок. Именно за эту боевую операцию Богунов был представлен к ордену Мужества.

Залечив раны в августе, Василий вновь едет на Украину, его зачисляют в часть механиком-водителем танка. Он участвует в жестоких боях за город Изюм, там получает контузию. В конце сентября после лечения он вернулся в Касли. Сейчас Василий дома в кругу семьи и родных.

Выражая Василию Богунову благодарность, глава района отметил, что его подвиг — это пример силы духа и героизма для всех земляков, в том числе и для подрастающего поколения.

«Служу России!» — так отреагировал на присвоение ордена и поздравления Василий Богунов.



