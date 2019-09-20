Сначала под трамвай, потом под машину: Челябинец попал в двойное ДТП

О ЧП сообщили в ГИБДД города.

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В Металлургическом районе Челябинска, на мужчину сначала наехал трамвай, а потом машина. Оказалось, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. ЧП произошло вечером, 19 сентября, в районе дома по Шоссе Металлургов. 52-летний мужчина попал в двойную аварию.

«Водитель, управляя трамваем, наехал на пешехода. После чего, мужчина упал на проезжую часть и на него наехал автомобиль САНГ ЕНГ», — пояснили в пресс-службе городского ГИБДД.

В горздраве сообщили, что состояние пешехода крайне тяжелое: у него множественные травмы, сейчас он находится в реанимации.

Как рассказали в ГИБДД города, за 8 месяцев произошло 357 наездов на пешеходов, 21 из них погибли, а 300 получили различные ранения. В 97 случаях виноваты пешеходы. Ночью у пеших нарушителей не было светоотражающих элементов на одежде, которые могли бы помочь водителям увидеть их.