Смотреть наверх разрешается: к Земле летит зеленая Рождественская комета

Выбираем удобный день для наблюдения и вспоминаем мем про межпланетные тела

В конце января — начале февраля 2023 года к Земле приблизится комета, которую в интернете окрестили Рождественской. Повторения сюжета фильма «Не смотрите наверх» не ожидается. Но интересное (и очень редкое!) зрелище землянам обеспечено. ИА «Первое областное» узнало все, что известно науке о новой комете, и рассказывает своим читателям, где и когда ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Жесткий газ, лед из газа

Начнем издалека и напомним, что вообще собой представляют кометы. Кометы — это обитатели самых далеких и темных окраин нашей звездной системы. В отличие от астероидов они состоят не из горной породы, а из замерзшей воды, метана и других летучих соединений. Одним словом, изо льда. Именно кометы имел в виду бывший губернатор Михаил Юревич, когда выдал бессмертный спич про жесткий газ по случаю падения Челябинского метеорита.

Кометы вращаются вокруг Солнца по вытянутым орбитам, и некоторые из них подлетают к нему достаточно близко, чтобы быть увиденными с Земли. В это время поверхность кометы начинает испаряться, вокруг ядра образуется плотная газовая оболочка (кома) и под воздействием солнечных лучей у нее вырастает длинный хвост, состоящий из кометного вещества.

Многие наверняка помнят крайне эффектный визит кометы Хейла — Боппа в 1997 году. Несколько месяцев она украшала собой ночной небосвод, на пике яркости затмевала собой любую звезду, а ее хвост растягивался на 15—20 угловых градусов. Для сравнения: видимый размер полной Луны — всего полградуса. Комета настолько потрясла воображение людей, что породила массу слухов и теорий. Например, говорили, что вслед за кометой на Землю прилетит корабль пришельцев. Учитывая, что незадолго до того в кинотеатрах прогремел блокбастер «День независимости», ожидания были весьма тревожными. У некоторых сдавали нервы.

Зеленый карлик

К сожалению, нынешний пролет не ожидается столь же зрелищным. Это будет совсем другая комета, которую впервые увидели в телескоп меньше года назад. У нее даже нет имени, а только номер в каталоге — C/2022 E3 (ZTF).

Комета уже пересекла перигелий (ближайшую точку к Солнцу) и 1 февраля приблизится к Земле на минимальное расстояние — 42 млн километров. По расчетам астрономов, в этот момент яркость кометы превысит 6-звездную величину. Это совсем немного — где-то вблизи предела видимости невооруженным глазом.





Скорее всего, с Земли Рождественская комета будет выглядеть как мутно светящееся зеленое пятнышко. Такой цвет появится благодаря двухатомному углероду, который образуется из органических соединений в ядре кометы. Это же вещество придает синеватый оттенок пламени свечи, но в солнечном ультрафиолете будет излучать немного по-другому.

Куда смотреть?

Траектория полета кометы проходит в северной части звездного неба. Удобнее всего ориентироваться по Большому Ковшу, или Ковшу Большой Медведицы. Это созвездие знают и легко найдут на небе почти все. Комета будет пролетать чуть выше Ковша.





Инфографика Алексея Луканенкова

30 января комета будет находиться на линии между краем Ковша и Полярной звездой. В момент наибольшей яркости, 1 февраля, она приблизится к созвездию Жирафа.

Рождественская комета не относится к числу Больших комет, как комета Галлея или Хейла — Боппа. Но увидеть ее определенно стоит. Хотя бы потому, что в следующий раз она навестит окрестности нашей планеты только через 50 тысяч лет.