Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, обязывающий средства массовой информации при упоминании террористической организации указывать, что она ликвидирована или запрещена. Соответствующие изменения внесены в статью 4 Закона РФ «О средствах массовой информации». Документ опубликован на сайте правовой информации.
«... дополнить словами » или об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими",— говорится в документе.
За отсутствие такой маркировки еще одним законом предусматривается штраф для граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических — от 40 до 50 тысяч рублей.
Напомним, ранее такая обязанность касалась только материалов об экстремистских организациях.