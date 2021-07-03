СМИ оштрафуют за упоминание террористических организаций без указания об их запрете

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, обязывающий средства массовой информации при упоминании террористической организации указывать, что она ликвидирована или запрещена. Соответствующие изменения внесены в статью 4 Закона РФ «О средствах массовой информации». Документ опубликован на сайте правовой информации.

«... дополнить словами » или об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими",— говорится в документе.

За отсутствие такой маркировки еще одним законом предусматривается штраф для граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических — от 40 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее такая обязанность касалась только материалов об экстремистских организациях.