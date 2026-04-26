Смешанные осадки и сильный ветер ожидают южноуральцев 26 апреля

День выдастся прохладным

Сегодня, 26 апреля, температура в Челябинской области поднимется максимум до +12°С. Местами пройдут дожди, в отдельных районах не исключены смешанные осадки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневной прогрев составит +9...+11°С. Возможен слабый дождь. Ветер западный, 7 метров в секунду.

В Магнитогорске градусники покажут 9°С выше нуля. Небольшой дождь ожидается в первой половине дня. Умеренный западный ветер.

В Златоусте сегодня прохладнее: столбики термометров остановятся на +6°С. Утром возможен дождь со снегом. К вечеру небо прояснится.

В Сатке температура достигнет +7°С. Хмуро. Ветер западный, 6 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее — облачно с прояснением и 7°С со знаком плюс.

В Троицке сегодня +12°С. Временами слабый дождь. Ветрено.

Жителям Карабаша обещают слабые осадки. Потеплеет до +8°С. Сильный западный ветер.

В целом воздух в регионе прогреется до +7...+12°С. Ветер может разогнаться до 18 метров в секунду.