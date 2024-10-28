Смешанные осадки и максимум +5 градусов обещают синоптики в Челябинской области

Ветер усилится

Сегодня, 28 октября, в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдут дожди со снегом. Температура воздуха в регионе поднимется максимум до +5°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут около +5°С. В городе развернется борьба сезонов: ожидается небольшой дождь, переходящий в снег. Ветер преимущественно северо-западного направления до восьми метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до +3°С. Пасмурно, ближе к вечеру пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер западный слабый.

Показания термометров в Миассе достигнут +2°С. С утра небольшой дождь со снегом, в целом будет пасмурно. Ветер северо-западного направления до трех метров в секунду.

В Сатке прогнозируют хмурое небо и около 0°С. Ветер западный слабый.

До +4°С прогреется воздух в Троицке. Небольшой снег с дождем возможен утром, в целом будет пасмурно. Ветер северо-западный три метра в секунду.

В Челябинской области средняя температура составит от 0 до +5°С. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Синоптики предупреждают жителей о слабом гололеде. Местами вероятен туман. Ветер северо-западный до восьми метров в секунду.