Смерч, дипломы и Шатунов: «Лапша» собрала самые популярные фейки недели

Однако большинство недостоверных сообщений в Рунете касается спецоперации на Украине

Фактчекинговый проект «Лапша» за последнюю неделю собрал в русскоязычном секторе Интернета 53 уникальных фейка. Как сообщают авторы проекта, почти 40 процентов ложных сообщений касаются хода специальной военной операции на Украине. Однако в топ-3 фейков попали «мирные» сообщения о катаклизме, уголовном деле и отношениях с Западом.



Чаще всего фейковые сообщения появляются в «Одноклассниках»: здесь собрано 21,7 процента недостоверных постов. Всего на 0,4 процента отстает соцсеть «ВКонтакте».

53 новых фейковых сообщения суммарно собрали 340 миллионов просмотров. Больше всего сообщений связаны со спецоперацией. На втором месте идут фейки о внутренней политике, на третьем — об уровне благосостояния россиян.

Но самым популярным оказался слух об отказе от признания российских дипломов об образовании за рубежом из-за выхода РФ из болонской системы, собравший более 28 миллионов просмотров. Правда, министр образования и науки Валерий Фальков уже сообщал, что дипломы, научные степени и звания от болонской системы никак не зависят: их взаимное признание основано на межгосударственных соглашениях.

Жителей Чувашии и соседних регионов (4,5 миллиона пользователей) фейкометы постарались напугать видео смерча, который якобы прошелся по республике. На самом деле видео родом из канзасского города Андовера, стихия разбушевалась там в конце апреля.

Наконец, более 850 тысяч просмотров собрала информация о том, что попали под уголовное дело врачи, не оказавшие своевременную помощь скончавшемуся недавно экс-солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову. В СК РФ эти данные не подтвердили.