Сменился вид рака, которым чаще всего болеют в Челябинской области

Специалисты напоминают, что раннее обнаружение дает больший шанс на выздоровление.

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Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями отмечается 4 февраля. В 2019 году на территории Челябинской области впервые при жизни выявлено 17719 новых случаев злокачественных новообразований.

У людей в возрасте старше 55 лет риск развития онкологической патологии увеличивается. На первом месте по распространенности находится колоректальный рак или рак кишечника (12,4%), на втором — злокачественные новообразования кожи (12,1%), на третьем — ЗНО молочной железы (10,9%), далее идет рак трахеи, бронхов и легких (9,7%), на пятом месте — онкозаболевания матки и придатков (9,6%), на шестом — ЗНО предстательной железы (8,4%).

Отметим, что среди мужчин рак предстательной железы впервые вышел на первое место. У женщин лидирует рак молочной железы. Но стоит помнить, что на ранней стадии он отлично лечится, шанс выздоровления составляет до 90%.

«Диспансеризация, профосмотры, смотровые кабинеты для мужчин и женщин позволяют заметить и заподозрить что-то, провести дообследование и обнаружить рак на ранней стадии. Тогда онкологи могут использовать гораздо больший спектр методик, а пациент — получить более высокий шанс на продолжение и качество жизни», — подчеркнула заведующая организационно-методическим кабинетом и канцеррегистром ЧОКЦОиЯМ Ирина Аксенова.

Сегодня рак не является приговором, это хроническая болезнь, с которой можно бороться. У южноуральских врачей-онкологов есть все современные технологии для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Главное — не затягивать с диагностикой и лечением.