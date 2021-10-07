«Смелые» панамы и неоновые шапки: стилист рассказала, как утеплиться этой осенью

Журналисты ИА «Первое областное» узнали у челябинского модного эксперта, каким головным уборам отдать предпочтение этой осенью

Октябрьские холода вынуждают челябинцев надевать теплые пальто и куртки. Сегодня, 7 октября, неофициально отмечают необычный, но вполне актуальный праздник — День вспоминания про теплые вещи. Ветер и дождливая погода наталкивают на мысль о шапках и шарфах. На что обратить внимание при выборе головного убора, какие цвета носить и с чем сочетать — в материале ИА «Первое областное».

В тренде — панамы, банданы, платки и кепки, но они подойдут не каждому.

«Это все сейчас максимально актуально. Платки и панамы носят только самые смелые, потому что люди у нас еще не дошли до того, чтобы носить такие актуальные головные уборы. Не каждый человек готов, чтобы на него обращали внимание. Панамы можем носить с не очень объемными пуховиками, классическими пальто. Банданы не нужно носить с объемными вещами, голова будет казаться маленькой. С ними нужно быть очень аккуратными, так как их сложно подобрать по типу лица. Платки — с чем-то максимально женственным, например, с пальто. Кепки можно сочетать абсолютно со всем — и с пальто, и с шубами. Но кепки очень аккуратно нужно носить женщинам размера „плюс сайз“, у кого круглое лицо, потому что кепки делают наше лицо круглее. Если женщина хочет, чтобы лицо выглядело стройнее, кепки лучше исключить», — рассказала ИА «Первое областное» стилист Ольга Харитонова.

Классика — самый удобный и повседневный вариант как для женщин, так и для мужчин.

«Шапки бини сочетаются абсолютно со всей верхней одеждой. Это и пуховики, и пальто, и шубы. Шапку бини можно носить абсолютно со всем, но настолько уже приелись эти шапочки, что сейчас уже интересных образов с ними просто нет. Единственный момент, шапку можно сделать как акцент в образе. Если черное пальто, куртка или шуба, то взять яркую, возможно неоновую шапочку, но это, опять же, для смелых», — рассказала стилист.

Выбор цвета — дело вкуса. Но в этом сезоне стилисты рекомендуют отдать предпочтение ярким цветам.





«Сейчас очень актуальны яркие цвета, неоновые. Оранжевые, зеленые, желтые. В то же время классические белые, бежевые, черные коричневые от нас никуда не уходят. Очень актуальное сочетание сейчас — монохром — когда все в одном цвете. Под оранжевый пуховик оранжевую шапочку, это очень интересно. Можно все черное, белое. Это могут позволить себе абсолютно все. Чем ярче — тем интереснее и актуальнее. Люди вышли после пандемии, хотят быть заметными. Весь тренд — на яркость, на заметность. Если шарф и шапка сочетаются по цвету — это классика. И в какой-то степени классика будет немного взрослить женщину. Поэтому сочетать не обязательно. Выберете акцент — или шапка или шарф», — посоветовала Ольга.

Сейчас можно сочетать все, в моде и одежде нет никаких запретов. Однако есть вещи, от которых лучше отказаться.

«Что касается шапок с помпонами, кошачьими ушками — это не табу, но это детский вариант. Если мы говорим про взрослых — лучше избежать. Шапки с помпонами уместны в спортивном стиле, но они сейчас не очень актуальны. Меховые шапки — классика. Здесь уже зависит от женщины или мужчины. Честно говоря, тренд на мех уходит, необходимости покупать меховые шапки сейчас нет», — считает Ольга Харитонова.

Головной убор должен быть к лицу. Поэтому при покупке необходимо обратить внимание на его форму и цвет.

«Стандарт — это когда овальное лицо. Формой головного убора можно доводить до овала. Единственный момент — под шапкой всегда должен быть „воздух“. Голова не должна быть обтянута. По форме шапка должна повторять черты лица. Если не хватает объема в височной доле — добавляем шапкой. И платки, и кепки, и панамы — это все коррекция нашего лица. Мы можем шапкой и испортить, и исправить. Второй момент — цвет. Он должен хорошо сочетаться с хозяином. Нужно обращать внимание, чтобы шапка не оттеняла наши синячки, покраснения, несовершенства», — объяснила стилист.

Наша собеседница добавила, что любому можно подобрать головной убор, в наше время существует огромный выбор фактур, форм и цветов. Однако если человек уверен, что шапки ему не идут, он будет продолжать натягивать капюшон, наматывать шарфы.

Шапка может быть акцентом. Одежда может быть самый простой, но если добавить интересный, актуальный, яркий головной убор, то образ может заиграть.