Смайлики, точки и односложные сообщения раздражают челябинцев в переписке

Цифровой этикет мы обсудили с представителями разных поколений

«Сыпать ногтей», ставить точки после каждого слова, писать по слову в сообщении, использовать большое количество смайликов или вовсе игнорировать текст и записывать голосовые — «редфлаги» филологов или любимые всеми правила современной переписки. К Международному дню этикета ИА «Первое областное» пообщалось со взрослыми и молодыми челябинцами об их «нет» и «да» в мире цифрового общения.

Разговорный язык современной молодежи постоянно меняется, его сложно понять даже поколению, которое закончило школу пять лет назад. Появляются новые слова, выражения, а восприятие интернет-общения расплывается.



Ставишь точки — грубо, не ставишь — непонятно, пишешь одним текстом — информация не воспринимается, пишешь по одному слову — раздражает. И это только верхушка айсберга в «ошибках» ведения переписки.

«Казнить нельзя помиловать»

Начнем по порядку, журналист ИА «Первое областное» пообщалась со студентами третьего курса филологического факультета Южно-Уральского университета, они рассказали, что раздражает в переписке их.





«Первое, что мне не нравится — это когда люди пишут не распространенными предложениями, а отдельными сообщениями. На мой взгляд это самое ужасное нарушение неформальной переписки. Еще важно не забывать про пунктуацию, потому что именно она помогает правильно понять мысль, интонацию и смысл, который человек хотел донести. Часто неправильная пунктуация может довести до конфликта», — считает студентка Полина.

Сразу вспоминается фраза «казнить нельзя помиловать». Одногруппница Полины Маша, наоборот, не может принять большое количество точек в предложении.

«Если говорить о неформальной переписке с друзьями или семьей, нет особых правил. Но лично для меня триггер, когда человек в конце каждого слова или предложения ставит точку. Понятно, что это грамматически правильно, но я воспринимаю эти фразы так, будто человек на меня злится. Ощущение, что на точке делается акцент — все, дальше мы не разговариваем», — говорит ученица.

Еще ребята поделились мнением, что зумеров смущают, цитата, «миллениалские моменты» в переписке. Объясним на понятном — когда в диалоге взрослый человек использует много скобок, смайлов, «улыбок», «грустинок» или, что еще хуже, когда к этим скобкам добавляют двоеточие:)

Специалист по работе с молодежью, психолог Юлия Белькова объяснила, почему современное поколение так реагирует на знаки препинания.





«Сообщения в мессенджерах — это письменный аналог устной речи, и когда мы разговариваем очно, мы же интонационно не ставим завершение фразы, мы продолжаем. Когда мы переносим эту устную речь в письменную, кажется, что мы заканчиваем диалог, и это создает барьер», — говорит специалист.

Разные поколения — разное восприятие

«Смайлики кто-то может использовать неправильно, а кто-то не понимает, что они означают. Из-за этого сообщения тоже читают не с той интонацией, которая предполагалась. Взрослые и молодые люди могут видеть один и тот же текст, смайлик или знак иначе», — отмечает психолог.

К слову, взрослых сотрудников мы тоже спросили, какие казусы и недопонимания в переписках с молодежью у них случались.

«Не понимала значения слова „рофл“, точнее, значение понимала, но не понимала в чем рофл этот самый. Еще смайлики иначе воспринимала раньше некоторые, например, смайлик триумфатора воспринимала как знак заносчивости», — говорит одна из редакторов.

Другой редактор говорит, что этап непонимания детей у нее уже пройден, теперь молодежь не всегда понимает, что пишет мама.

«Когда дети пишут по одному сообщению, особенно, если начинают со слов „мама“, „сядь“, „только не волнуйся“ — ты не успеваешь дождаться последующей, как правило, ерунды, а уже начинаешь искать корвалол», — признается коллега.

А вообще, напоминаем, что самое главное — это все-таки общение с любимыми людьми, а не его форма.

Ну окей. Норм