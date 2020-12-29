Смартфоны Samsung Galaxy за полцены: «Билайн» запустил выгодную акцию к праздникам

Со скидкой можно купить как недорогие модели, так и флагманы

В преддверии Нового года «Билайн» предлагает по-настоящему праздничные скидки. На смартфонах Samsung Galaxy можно сэкономить более 50% при условии покупки устройства в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами.

В акции участвуют 23 популярные модели линейки Samsung Galaxy, среди которых недорогие и функциональные смартфоны, а также последние новинки и флагманы.

Например, приобрести Samsung Galaxy A51 64ГБ можно всего за 9 576 рублей, или за 399 рублей в месяц в кредит без переплат на 24 месяца. В акционный комплект также входят: тариф из линейки «Близкие люди», опция «6 500 рублей на связь по акции» на 12 месяцев и дополнительные товары на сумму не менее 5 414 рублей. Общая стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции и составит 21 490 рублей.

Акция проводится с 1 декабря 2020 года по 17 января 2021 года. Количество товаров ограничено.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, перечне доступных дополнительных товаров доступна на сайте.