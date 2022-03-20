Смартфон с защитой от утечки данных создали в России

Во время приватной встречи хозяин может полностью отключить камеру и микрофон

«Мобильное устройство с российской операционной системой предназначено для применения в компаниях и организациях, которые уделяют особое внимание вопросам информационной безопасности»,

— говорят разработчики.

В России создали смартфон с защитой от утечки данных — «трастфон». Устройство работает на базе российской операционной системы «Аврора», сообщает «Ростех».

Трастфон получил название AYYA T1. Он имеет функцию отключения камер и микрофонов, что обеспечивает повышенный уровень приватности.

При аппаратном отключении видео- и аудиофункционала устройство оставляет пользователю возможность доступа в интернет, использования мессенджеров и приложений.Новый трастфон оснащен фронтальной и тыловой камерой, восьмиядерным процессором, оперативной памятью на 4 Гб, а также встроенной памятью объемом 64 Гб с возможностью расширения до 128 Гб.