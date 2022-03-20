«Мобильное устройство с российской операционной системой предназначено для применения в компаниях и организациях, которые уделяют особое внимание вопросам информационной безопасности», — говорят разработчики.
Трастфон получил название AYYA T1. Он имеет функцию отключения камер и микрофонов, что обеспечивает повышенный уровень приватности.
При аппаратном отключении видео- и аудиофункционала устройство оставляет пользователю возможность доступа в интернет, использования мессенджеров и приложений.
Новый трастфон оснащен фронтальной и тыловой камерой, восьмиядерным процессором, оперативной памятью на 4 Гб, а также встроенной памятью объемом 64 Гб с возможностью расширения до 128 Гб.