Служебное жилье и отсрочку от армии предлагают давать педагогам

Челябинские эксперты обсудили нехватку учителей в школах

Нехватка школьных учителей — головная боль всех родителей и самих педагогов. Одних тревожит уровень знаний, которые получают их дети. Другие стонут от переработок. Как победить дефицит педагогических кадров в школах, рассуждают эксперты.

«Дефицит кадров сегодня наблюдается в разных сферах. Он характерен для всей страны. Проблему уже обсуждают в Госдуме. Нехватке педагогических кадров следует уделить колоссальное внимание, ведь от них зависит будущее страны», — соглашается с актуальностью школьной проблемы министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

На уровне региона сегодня делают ставку на молодых. Область тратит огромные суммы на строительство и оснащение новых школ — учителя с удовольствием идут работать в учебные заведения с чистыми и просторными классами, современной техникой. Для молодых педагогов в 2024 году введены стимулирующие выплаты на время первого года работы в школе, их уже получили более 600 человек. Студенты старших курсов колледжей и педвузов уже привлекаются к работе в школе. Для наполнения сельских школ успешно работает программа «Земский учитель». Но этого недостаточно.

«Кадровый голод сейчас во всех отраслях. Значит, традиционные методы не работают. Нужно принимать антикризисные решения», — замечает директор челябинской гимназии № 1 Дамир Тимерханов.

По словам спикера, решить проблему в два счета могло бы дистанционное образование. Но большинство педагогов хорошо понимают ценность живого общения между учеником и учителем: образование в нашей стране должно остаться традиционным.

При этом власти, по словам Тимерханова, должны начать наступление на негосударственный сектор, который оттягивает педагогов из обычных школ, но при этом, за некоторым исключением, не дает детям хорошего образования.

«Существует стереотип, что в частных школах учат лучше, чем в государственных. Это не так. Качество образования выше в государственных структурах. Частные учебные заведения работают по законам рынка, и порой им просто финансово невыгодно вкладывать огромные деньги в формирование тех же технических компетенций. Ярче всего мы видим такую картину в сфере СПО», — поддержал коллегу Виталий Литке.

«Частные школы стали точкой притяжения педагогических кадров. Учителя занимаются там тем же самым, но только в других условиях и за другие деньги», — согласилась со спикерами директор Миасского педагогического колледжа Наталья Каменкова.

Ректор ЮУрГГПУ Александр Кузнецов рассказал, что в 2026 году в России будет запущена новая система оплаты труда педагогов. Детали не раскрываются. Но все надеются, что зарплата станет более справедливой и конкурентоспособной, привлечет в профессию новые кадры.

Еще одной действенной мерой привлечения кадров в школы могла бы стать помощь в приобретении жилья. Например, в соседней Свердловской области молодым педагогам предоставляют муниципальные служебные квартиры: учитель может в ней проживать, пока работает в школе.

«Это зона ответственности муниципалитетов. Они должны создавать такие условия, чтобы человек хотел остаться в их районе, в их городе, остаться в школе», — говорит Наталья Каменкова.

Также власти страны могли бы ввести социальную ипотеку по аналогии с IT-ипотекой. Подобный опыт в Челябинской области уже был, когда в Сосновском районе строился микрорайон Привилегия.

А пока этого нет, чтобы залатать дыры в школах, Дамир Тимерханов предлагает использовать советский опыт: привлекать в учительство специалистов без педагогических знаний, проводить краткосрочные педагогические курсы, делать специальные «школьные» выпуски в ЮУрГУ и ЧелГУ, отправлять действующих учителей в недельные командировки по другим школам, чтобы вычитать детям какой-то курс, мужчинам-учителям давать отсрочку от армии, а в педвузы вернуть распределение для бюджетников и целевиков.

«Если не отработает в школе, просто лишать диплома о высшем образовании», — категоричен директор первой гимназии.

Часть этих мер выглядит фантастически и была озвучена от отчаяния, а в чем-то есть зерно здравого смысла. Во многом мнения экспертов схожи. Главное, замечают они, решать проблему сейчас нужно комплексно — какая-то одна мера проблему дефицита кадров уже не решит.