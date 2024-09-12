Почти 1,5 тысячи южноуральцев нашли работу благодаря фестивалю «Челябинская область — большая семья»

Служба занятости дала более 11 тысяч консультаций

Более 11 тысяч консультаций о возможности построить карьеру получили южноуральцы на фестивале «Челябинская область — большая семья», сообщает пресс-служба ГУ по труду и занятости населения региона.

«По маршруту фестиваля в каждом населенном пункте работал шатер СЗН. Специалисты дали 11 450 консультаций, проводили активные мероприятия не только для взрослых соискателей, но и для юных посетителей», — рассказал начальник управления Владислав Смирнов.





Граждане, ищущие работу, смогли узнать, как самостоятельно искать работу на федеральном портале «Работа России», и тут же в шатре пройти собеседование с работодателями — а участниками фестиваля стали 338 предприятий, предложивших около 20 тысяч вакансий как для квалифицированных специалистов, так и для тех, кто не имеет опыта работы.

«Каждый пятый посетитель шатра службы занятости населения прошел собеседование, около 1 500 человек заполнили резюме и получили приглашения на работу», — рассказали в ведомстве.

Услугу по профориентации получили 4 844 человека, думающие о смене работы.

А для юных посетителей специалисты проводили профтестирование, помогая определить склонности и способности и выбрать направление для будущей специальности.