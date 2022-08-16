Служба паспортно-визового сервиса в Челябинске помогла получить гражданство РФ 280 донбасцам и украинцам

Рассказываем, как в ПВС выполняют указ президента об упрощенном порядке предоставления гражданства

С начала специальной военной операции на Украине более 280 жителей ЛДНР и Украины, приехавших в Челябинскую область, смогли получить российское гражданство с помощью специалистов филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ. В последний месяц эта работа еще более ускорилась: ведь в июле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства беженцам из Донбасса и Украины. Корреспонденты Первого областного информагентства побывали в ПВС МВД и узнали, как здесь организована работа.



В небольшом здании на улице Гагарина, 41А в Челябинске соседствуют две организации, главные для любого приехавшего на Южный Урал жить и работать иностранного гражданина: региональное управление по делам миграции ГУ МВД и филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис». По словам директора филиала Ларисы Логиновой, ежедневно специалисты ПВС принимают от 50 до 150 мигрантов.





В день визита корреспондентов Первого областного информагентства в ПВС удается застать двух женщин, приехавших из Донецкой Народной Республики. Надежда Геннадьевна еще недавно жила в самом Донецке, Евгения приехала из небольшого города Енакиево. Обе — с семьями, обе настроены остаться в Челябинске.





«Ехали не на пустое место. Еще в 2015 году в Челябинск приехала из ДНР моя племянница, также спасалась от войны. Успела устроиться, привыкнуть. Теперь мы у нее остановились. Мы не временно, хотим жить в России. Поэтому получение российского гражданства — сейчас главная цель», — рассказывает Надежда Геннадьевна.

У Евгении тоже в Челябинске нашлись знакомые. Главная причина ее приезда в Россию — необходимость дать нормальное образование маленькому сыну. В ДНР школы активно ремонтируются и оснащаются, но жить пока все равно страшно.





«Образование позволяет мне работать на заводе. Так что обязательно трудоустроюсь», — делится планами молодая женщина.

Надежда приехала с родными в конце июня. Сама признает: оформлением гражданства начали заниматься поздно, иначе уже были бы все россиянами. Евгения приехала в Челябинск еще в феврале, но первую часть своей одиссеи проходила до выхода президентского указа об упрощенном порядке предоставления гражданства. Поэтому в первое свое обращение просила только разрешение на временное проживание в России, на общих основаниях.





15 августа обе женщины получили полные пакеты документов, с которыми теперь должны обратиться в управление по делам миграции. Потом — какой-то период на оформление бумаг. И торжественная церемония: получение паспорта РФ и принесение присяги новой родине.





«Указ президента № 187 вышел в июле 2022 года. Указ дал право гражданам Украины и ЛДНР подавать запрос на получение российского гражданства в упрощенном порядке. До этого все было на общих основаниях. Поэтому та же Евгения проходила сначала процедуру получения разрешения на временное проживание на общих основаниях. А теперь подала на гражданство, и все прошло быстро и успешно», — объясняет директор челябинского филиала ФГУП ПВС МВД РФ Лариса Логинова.

Сотрудники Паспортно-визового сервиса помогают приезжим подготовить заявления для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство и получения гражданства России. Все «безвозмездно, то есть даром». Для этого необходим минимальный пакет документов: паспорт ЛНР, ДНР или Украины с отметкой о регистрации по месту жительства, миграционная карта и медицинские документы — свидетельство о прохождении специальной комиссии в уполномоченной здравоохранительной организации. Она, к слову, здесь же, в Челябинске.





«С 24 февраля больше 280 украинцев обратились к нам для получения гражданства. Всем мы подготовили полные пакеты документов. Наш филиал в принципе оказывает большой спектр услуг, в том числе мы проводим обязательное дактилоскопирование и организуем тестирование на знание иностранного языка. Проверку в онлайн-режиме ведут преподаватели Российского университета дружбы народов в Москве. Но прибывшие с Украины граждане от этого экзамена освобождены. Еще очень важно, что прямо здесь мы оформляем полисы ОМС для устройства на официальную работу, готовим и принимаем документы на патент — разрешение для осуществления трудовой деятельности», — рассказывает Лариса Логинова.





Сами дамы из ДНР отмечают другое: очень доброе отношение специалистов. Даже во время «суровой, как в детективах» дактилоскопии.

«Очень ждем, когда поменяем статус гостей на статус полноправных жителей России. Спасибо, Челябинск!» — говорит Евгения.