«Служба — это коллективная игра»: южноуральцы продолжают активно подписывать контракты на СВО

Всех добровольцев объединяет любовь к своей родине

В Челябинской области растет количество желающих подписать контракт на военную службу и отправиться на защиту страны в зону СВО. В пункте отбора на военную службу отмечают, что поток добровольцев увеличился в полтора-два раза.



«Ввиду последних событий в Курске, в приграничной территории, поток желающих заключить контракт с Министерством обороны значительно вырос. У людей проснулся патриотизм, они смотрят на происходящее, их это не устраивает», — отмечает инструктор пункта Евгений.

В пункт отбора приходят люди разного возраста, социального статуса, всех их объединяет сильное чувство патриотизма.



«Патриотизм на первом месте. Потом уже, конечно, идут другие составляющие. Но то, что патриотизм большой у наших южноуральцев, это факт», — говорит инструктор.

У кого-то из добровольцев уже воюет отец или дед, у кого-то — друзья, одноклассники.



«Они говорят: „У меня одноклассники воюют, а я здесь в тылу сижу“. Все прекрасно понимают, что СВО рано или поздно закончится нашей победой», — отмечает Евгений.

Александр нес срочную службу вблизи боевых действий в Ростовской области. Хотел вернуться по контракту в ту же часть, где служил, но пока не получилось. Молодой человек принял решение пойти в общие ряды. На спецоперации он будет оператором беспилотника.



«Считаю своим долгом поддержать Родину. За нами — Россия, за нами — правда. И мы эту правду отстоим», — сказал он.

Напомним, единовременная выплата при заключении контракта в Челябинской области составляет 1 205 000 рублей. Ежемесячная выплата в зоне спецоперации — от 210 000. Также участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий: получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и так далее.