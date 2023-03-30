Сложнейшие кардиологические операции для детей оплатит фонд «Круг добра»

Высокотехнологичное лечение теперь включено в перечень помощи фонда

У детей с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и патологиями коронарных сосудов появилась новая возможность получить врачебную помощь. Высокотехнологичные детские кардиологические операции вошли в перечень помощи фонда «Круга добра». Организация создана в 2021 году, а ее бюджет указом президента РФ Владимира Путина формируется из налогов состоятельных россиян.

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Челябинска кардиологи ежегодно проводят около 500—600 операций на сердцах детей с тяжелыми врожденными пороками. 30—35 из них — это малыши с крайне редкими пороками. Таким детям нужны высокотехнологичные операции с использованием инновационных технологий: с применением биологических материалов, сложных схем лекарственной терапии и механической поддержки органов в послеоперационном периоде. Но дело это недешевое: цена вопроса — до полутора миллионов рублей.

«Все операции на сердцах маленьких пациентов проводятся бесплатно в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС. Однако некоторые совершенно новые технологии в эти программы еще не входят и оплачиваются за счет внебюджетных средств. В 2023 году фонд „Круг добра“ взял на себя финансирование затрат при проведении очень сложных кардиологических операций и реабилитации маленьких пациентов. Это снимет дополнительную административную нагрузку с кардиологов и финансовую — с государства», — пояснил главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Челябинска Олег Лукин.

Добавим, что «Круг добра» помогает 5392 подопечным с 70 орфанными заболеваниями. Подать заявление на помощь ребенку с редкой болезнью можно с помощью портала госуслуг.