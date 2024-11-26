Слово «вайб» стало самым упоминаемым в интернете в 2024 году

Также словами года в разных отраслях стали «промпт», «подкаст», «микроРНК» и «маркетплейс»



Словом года 2024 по версии портала «Грамота.ру» стало слово «вайб», которое обозначает эмоциональное состояние или атмосферу, возникающую при взаимодействии с чем-либо. Оно получило 256 голосов от более чем 400 экспертов-филологов, опередив слова «скуф» и «прилет».

Слово «вайб» активно используется в молодежной культуре и демонстрирует устойчивый рост популярности, хотя еще не включено в официальные словари. Его производные, такие как «вайбовый», также начали активно использоваться в русском языке.

«Слово года» обещают добавить в метасловарь Грамоты — как результат признания его языковой значимости.

Также выбраны слова года в областях «Экономика и финансы», «Медицина и здоровье», «Информационные технологии» и «Культура и развлечения». Победителями в номинациях стали «промпт», «подкаст», «микроРНК» и «маркетплейс».