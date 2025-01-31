Слив канализации в озеро Смолино взяли на особый контроль

Жители жалуются на текущие в черте Челябинска технические колодцы

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Место течи канализации в озеро Смолино на улице Василевского обследовали сотрудники государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области». Ситуацию решено взять на особый контроль, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.

Инспекторы побывали на берегу озера дважды. Две недели назад они зафиксировали течь сточных вод из колодца у дома по Василевского, 4, до пляжа «Спортивный». А он находится на расстоянии 126 метров от дома.

«Информация об этом передана в отдел полиции Ленинского района для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, предостережение о необходимости соблюдения природоохранного законодательства направлено МУП „ПОВВ“ как обслуживающей организации данных подземных коммуникаций водоотведения», — сообщают в пресс-службе.

При повторном выезде в конце января сотрудники ГБУ «ООПТ Челябинской области» зафиксировали заледеневшую массу сточной воды, новой течи на тот момент не было.

«Для кардинального решения проблемы направлено информационное письмо в администрацию Челябинска. В ГБУ „ООПТ Челябинской области“ ситуация взята на особый контроль», — добавляют в пресс-службе.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора МУП «ПОВВ» Александр Шишков пообещал, что его бригады будут следить за ситуацией на берегу ежедневно, а специалисты МУП «ПОВВ» займутся поиском технических решений, позволяющих решить проблему кардинально.

Между тем жители улицы Василевского присылают в редакцию видеозаписи свежих потопов — на этот раз вода поменяла направление течи и начала прокладывать свежее русло в сторону муниципального пляжа у школы № 46.