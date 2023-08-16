Слесари и арматурщики остаются самыми востребованными на рынке труда в Челябинской области

В КСП региона назвали самые нужные специальности

По данным на начало августа 2023 года, в Челябинской области наиболее востребованными остаются рабочие специальности и профессии служащих. Больше всего производства нуждаются в арматурщиках, слесарях-монтажниках и операторах линии в производстве пищевой продукции — по итогам восьми месяцев у них самый высокий коэффициент востребованности, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

Коэффициент востребованности — это соотношение количества вакансий к профессии и число соискателей работы по этой профессии. Например, коэффициент востребованности арматурщика равен 186,6, он не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Коэффициенты слесаря-электромонтажника и оператора линии в производстве пищевой продукции равны 101 и 52,2, они также не изменились с прошлого года. Но если в 2022 году в топ востребованных также входили электромонтер-линейщик и стрелок, то в этом году в них практически не нуждаются. На том же уровне востребованности остаются такие профессии, как дежурный оператор по ремонту оборудования, слесарь по сборке металлоконструкций и рабочий зеленого строительства.

Что касается профессий служащих, то в этом году особенно востребованы врач-педиатр, врач и врач-терапевт. Хотя у последнего рейтинг снизился с 193 до 55 по сравнению с прошлым годом. В число востребованных в этом году профессий вошли акушерка и инженер по подготовке производства.

Низко востребованными продолжают оставаться профессии бухгалтера, юриста и экономиста — их коэффициенты ниже единицы.

«Формирующиеся тенденции уверенного роста промышленного производства, строительства, торговли и оказания услуг в дальнейшем будут только повышать спрос со стороны работодателей на рабочие профессии. В результате у граждан, обладающих навыками и образованием в данном сегменте рынка труда, не будет сложностей с трудоустройством и получением достойного заработка»,— отметили в Контрольно-счетной палате.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в регионе рекордно низкая безработица и нехватка рабочих кадров, что стимулирует рост зарплаты.