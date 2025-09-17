Слесарь из Челябинской области выиграл в лотерею 30 млн рублей

Дмитрий К. из Челябинской области приобрел шесть билетов «Жилищной лотереи» и сорвал джекпот в 30 миллионов рублей, сообщили организаторы.

«На победу особо не рассчитывал. Трансляцию смотрел, но числа не вычеркивал. Позже проверил билеты по QR-коду в мобильном приложении — обомлел, когда увидел сумму», — рассказал победитель.

Дмитрий трудится слесарем механосборочных работ и увлекается рыбалкой. Выигрыш он оформит деньгами. Часть средств планирует направить на здоровье родителей, а также присматривается к обновлению автомобиля и покупке квартиры или дома.

