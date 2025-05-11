Следующие длинные выходные ждут южноуральцев в июне

Отдыхать будем четыре дня подряд

Длинные майские выходные подходят к концу. Но уже через месяц южноуральцев снова ждет четырехдневный отдых в связи с Днем России, который отмечается 12 июня, напоминает ИА «Первое областное».

Праздничный день выпадает на четверг. Пятница, 13 июня, будет выходным из-за переноса с субботы, 8 марта. Суббота и воскресенье, 14 и 15 июня, — традиционные выходные.

Кстати, рабочий день в среду, 11 июня, будет сокращен на один час.

Еще одни длинные выходные в этом году будут в ноябре: южноуральцы будут отдыхать три дня в связи с празднованием Дня народного единства. Но рабочая неделя перед ними будет шестидневной.