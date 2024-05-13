Следующие длинные выходные ждут россиян в июне

Рассказываем, когда и в связи с каким праздником

12 июня отмечается День России. Это официальный выходной день. В связи с этим на неделе с 10 по 16 июня россиян ждут три выходных дня. Но не подряд. Рассказываем подробнее.

12 июня в этом году выпадает на среду. Получается, праздничный день как бы разделит рабочую неделю пополам. Работать россияне будут в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Среда, суббота и воскресенье — выходные. При этом рабочий день 11 июня будет сокращен на один час.





Больше длинных выходных в этом году не будет. При этом в ноябре россиян снова ждет шестидневная рабочая неделя перед выходным в честь Дня народного единства. Но отдыхать россияне будут только в воскресенье и понедельник.