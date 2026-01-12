Следующие длинные выходные ждут челябинцев в феврале

Они продлятся три дня

В 2026 году жителей Челябинской области ждут семь коротких рабочих недель, а значит, столько же длинных выходных. Следующими после новогодних каникул будут трехдневные выходные в феврале, напоминает ИА «Первое областное».

В последнем зимнем месяце в России отмечают День защитника Отечества. В этом году 23 февраля выпадает на понедельник. Поскольку он является нерабочим днем, то отдыхать южноуральцы будут 21, 22 и 23 февраля — три дня подряд. Рабочая неделя после праздника будет четырехдневной.

В марте южноуральцев также ждет трехдневный отдых в связи с Международным женским днем. Праздник выпадает на воскресенье, нерабочим будет следующий за ним понедельник — 9 марта.