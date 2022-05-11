Следующие длинные выходные ожидают южноуральцев в июне

День России выпадет на воскресенье

После длинных праздничных выходных в Челябинской области и всей России началась сокращенная рабочая неделя, она продлится с 11 по 13 мая. Следующие длинные выходные будут в июне в связи с празднованием Дня России, следует из производственного календаря на 2022 год.

День России отмечают 12 июня, в этом году праздник выпадет на воскресенье. Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. Следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной.







Последние перед новогодними праздниками длинные выходные будут в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Праздник выпадет на пятницу, соответственно южноуральцы и все россияне будут отдыхать с пятницы по воскресенье, с 4 по 6 ноября.