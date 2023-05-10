Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне

Как будем отдыхать в связи с празднованием Дня России

Длинные майские выходные завершились, и до следующего продолжительного отдыха россиянам придется ждать чуть больше месяца: в следующий раз отдыхать три дня подряд будем в июне в связи с празднованием Дня России, передает журналист ИА «Первое областное».

В этом году День России, который отмечается 12 июня, выпадает на понедельник. Поскольку это выходной день, то отдыхать россияне будут с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня.

Последние длинные выходные в этом году ожидают россиян в ноябре в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Он выпадает на субботу, в связи с этим выходным днем сделают понедельник, 6 ноября. Таким образом, отдыхать также будем три дня: в субботу, воскресенье и понедельник.