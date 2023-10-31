Следственный комитет заинтересовался ситуацией с падением снежной глыбы на ребенка в Челябинске

Организована доследственная проверка

Следственное управление СК РФ начало проверку после того, как снежная глыба едва не упала на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Барбюса, 1 в Ленинском районе Челябинска. Мальчик стоял возле подъезда, когда с крыши неожиданно упал снег, коснувшись ребенка.

СК организовал доследственную проверку по признакам выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания и прилегающей к нему территории, по итогам принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в управляющей компании КБС-СЕРВИС, в ведении которой находится дом, ситуацию назвали форс-мажором.