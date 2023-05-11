Следственный комитет заинтересовался причиной скопления мусора во дворах Челябинска

Ведомство организовало доследственную проверку по жалобам горожан

В региональном управлении Следственного комитета России организовали доследственную проверку по жалобам челябинцев на скопления мусора. Ведомство заинтересовал пост в соцсетях о переполненных мусорных баках в одном из районов Челябинска, сообщает пресс-служба СУ СК России.

Жалобы на то, что с контейнерных площадок не вывозится мусор, заполнили социальные сети. Накануне Центр управления регионом зафиксировал большое количество обращений южноуральцев на эту тему за последнюю неделю. Чаще всего жалобы поступают из Челябинска, Чебаркуля, Копейска, Магнитогорска. Ранее Следственный комитет уже заинтересовался организацией вывоза твердых бытовых отходов в Чебаркуле. Так ведомство отреагировало на обращение горожан в социальных сетях.

На этот раз надзорные органы тоже проверят сигнал горожан.

«В социальных сетях размещена информация о том, что в одном из районов областного центра не вывозятся твердые бытовые отходы со специально отведенных для этого площадок», — сообщили в пресс-службе СУ СК 10 мая.

В СК отметили, что будут установлены обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц.