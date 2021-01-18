Следственный комитет РФ выступил за ужесточение наказания за неуплату налогов для физических лиц

В частности, усиление уголовной ответственности хотят ввести для индивидуальных предпринимателей

В Следственном комитете Российской Федерации выступили за ужесточение уголовной ответственности за неуплату налогов для физических лиц. В частности, наказание хотят ужесточить для индивидуальных предпринимателей. Об этом газете «Известия» в интервью сообщила заместитель председателя Следственного комитета РФ, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

По ее словам, если индивидуальный предприниматель уклоняется от уплаты налогов и соответствующие органы направляют материалы следователю, а тот, в свою очередь, возбуждает уголовное дело, то срок давности таких дел всего два года. То есть ИП может с легкостью избежать наказания.

«Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 миллионов рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца. Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов»,— сказала Елена Леоненко.

Также зампредседателя Следственного комитета РФ добавила, что на сегодняшний день ФНС направляет материал следователю только через два месяца после того, как должнику были выставлены требования, и это слишком долго: именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация и выведено имущество.

В любом случае, по словам Елены Леоненко, цель предлагаемых действий — не в том, чтобы наказать человека, а в том, чтобы возместить ущерб и не допустить подобных преступлений в будущем.