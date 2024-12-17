Следственный комитет проверяет работу автотранспортного предприятия в Троицке

С заявлением к силовикам обратился глава города Дмитрий Гатов

Глава Троицка Дмитрий Гатов обратился в Следственный комитет с просьбой проверить работу местного автотранспортного предприятия, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации города.

Решение обратиться к силовикам принято после личного общения Дмитрия Гатова с жителями города и мониторинга соцсетей.

«Глава ежедневно отслеживает соцсети, где публикуется огромное количество жалоб на работу МУП ПАТП. Кроме того, глава города неоднократно общался с жителями, в том числе в утренние часы на автобусных остановках. Горожане отзывались крайне негативно о ситуации с общественным транспортом, в том числе указывали на коррупционные факты», — рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» в мэрии.

По итогам выездов и жалоб граждан мэр подал заявление в местный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области. Начата процессуальная проверка данного предприятия при участии ФСБ.