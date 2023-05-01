Следственный комитет проверит жалобы челябинцев на условия проживания в аварийных домах

Строения уже непригодны для проживания

В Челябинске жильцы многоквартирных домов по Копейскому шоссе и улицы Уральской пожаловались в Следственный Комитет на невыносимый условия проживания. Их дома признаны аварийными, потолки в квартирах обваливаются, разрушаются коммуникации. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере предоставления жилищных прав, сообщила пресс-служба СК России.

Проверка обращения челябинцев — на контроле у главы СК Александра Бастрыкина. К нему в приемную в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница области в интересах жильцов аварийных многоквартирных домов по Копейскому шоссе и Уральской улице Челябинска.

«Здания признаны непригодными для проживания, их физический износ составляет свыше 70 процентов. Потолки в жилых помещениях и местах общего пользования обваливаются, происходят прорывы труб и затопление квартир, отключение газа, при этом управляющие компании обслуживать дома отказываются», — пояснили в СК.

В прошлом году мэрия заключила с компанией ООО «Трест Юг» договор комплексного развития территорий. В нему вышеописанные дома должны быть снесены, а на их месте построены новые. Однако до сих пор проект застройки не разработан.

«Обращения в компетентные органы результатов не приносят. В СУ СК России по Челябинской области по доводам обращения организована процессуальная проверка», — сообщается в ответе СК.

Глава регионального СК России по Челябинской области Петр Решетников представит доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.